Владимир Зеленский не намерен добиваться быстрого окончания конфликта с Россией. Об этом в беседе с газетой Daily Mail заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс после беседы с украинским политиком в отеле в Мюнхене. Тогда он призвал главу киевского режима не медлить с завершением конфликта.

«Когда мы общались с ним в отеле в Мюнхене, я пытался дать ему вежливое, но твёрдое указание на то, что война должна быть прекращена как можно скорее. Очевидно, он так и не уловил этот сигнал», — констатировал Вэнс.

Он также заметил, что критика Зеленским в адрес американского президента Дональда Трампа — это не лучшая стратегия. По мнению вице-президента США, такими действиями главарь киевского режима пытается изменить позицию республиканца, который хочет быстрого окончания конфликта.