«Так и не уловил»: Вэнс заявил, что Зеленский прозевал его важный сигнал в Мюнхене
Вице-президент США Вэнс: Зеленский не хочет быстро закончить конфликт на Украине
Владимир Зеленский не намерен добиваться быстрого окончания конфликта с Россией. Об этом в беседе с газетой Daily Mail заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс после беседы с украинским политиком в отеле в Мюнхене. Тогда он призвал главу киевского режима не медлить с завершением конфликта.
«Когда мы общались с ним в отеле в Мюнхене, я пытался дать ему вежливое, но твёрдое указание на то, что война должна быть прекращена как можно скорее. Очевидно, он так и не уловил этот сигнал», — констатировал Вэнс.
Он также заметил, что критика Зеленским в адрес американского президента Дональда Трампа — это не лучшая стратегия. По мнению вице-президента США, такими действиями главарь киевского режима пытается изменить позицию республиканца, который хочет быстрого окончания конфликта.
Дальнейшее противостояние России утратило всякий смысл, однако Владимир Зеленский и некоторые европейские политики хотят, чтобы Украина ещё повоевала. Реальность такова, что сейчас администрации украинских городов приходится уговаривать Киев пойти на мировую. К сожалению, глава киевского режима всё ещё продолжает проталкивать какие-то свои условия.
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