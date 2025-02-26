Песков не стал комментировать планы Зеленского подписать с США договор о недрах
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать намерения главы киевского режима Владимира Зеленского подписать соглашение с Вашингтоном по редкоземельным металлам. Москва даст комментарий только после официального заявления со стороны Украины или США.
«Пока каких-то официальных заявлений на этот счёт нет, мы только слышали, что вроде Зеленский собирался в пятницу в Вашингтон, скорее всего, конечно, будут попытки наполнить этот визит чем-то субстантивным. Будет ли это упомянутое соглашение или что-то другое — посмотрим», — заявил представитель Кремля.
Ранее западные СМИ сообщили, что 28 февраля Владимир Зеленский планирует прибыть в столицу Штатов для встречи с американским лидером и обсуждения с Белым домом проекта соглашения по добыче редкоземельных металлов на территории Незалежной.
Напомним, до этого администрация Украины согласилась на подписание договора с США по редкоземельным ресурсам. Двустороннее соглашение предусматривает создание нового фонда, в который Киев будет вкладывать средства, полученные от продажи сырья.
Life.ru