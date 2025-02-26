Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать намерения главы киевского режима Владимира Зеленского подписать соглашение с Вашингтоном по редкоземельным металлам. Москва даст комментарий только после официального заявления со стороны Украины или США.

«Пока каких-то официальных заявлений на этот счёт нет, мы только слышали, что вроде Зеленский собирался в пятницу в Вашингтон, скорее всего, конечно, будут попытки наполнить этот визит чем-то субстантивным. Будет ли это упомянутое соглашение или что-то другое — посмотрим», — заявил представитель Кремля.

Ранее западные СМИ сообщили, что 28 февраля Владимир Зеленский планирует прибыть в столицу Штатов для встречи с американским лидером и обсуждения с Белым домом проекта соглашения по добыче редкоземельных металлов на территории Незалежной.