Студенткам в Крыму заплатят по 1 млн рублей за рождение ребёнка

В Крыму студенткам, которые родят ребёнка до 25-летнего возраста, начнут выплачивать по одному миллиону рублей, депутаты Госсовета Республики Крым уже одобрили внесение изменений в закон. Об этом сказал глава местного парламента Владимир Константинов.

«Устанавливается новая мера государственной поддержки молодым крымским семьям. В частности, предусматривается выплата в размере 1 миллиона рублей на каждого ребёнка в случае рождения его матерью до достижения ею возраста 25 лет (включительно), если родители ребёнка (одинокий родитель) обучаются по очной форме обучения в вузе или учреждении среднего профессионального образования республики», — пояснил он.