Студенткам в Крыму заплатят по 1 млн рублей за рождение ребёнка
В Крыму студенткам, которые родят ребёнка до 25-летнего возраста, начнут выплачивать по одному миллиону рублей, депутаты Госсовета Республики Крым уже одобрили внесение изменений в закон. Об этом сказал глава местного парламента Владимир Константинов.
«Устанавливается новая мера государственной поддержки молодым крымским семьям. В частности, предусматривается выплата в размере 1 миллиона рублей на каждого ребёнка в случае рождения его матерью до достижения ею возраста 25 лет (включительно), если родители ребёнка (одинокий родитель) обучаются по очной форме обучения в вузе или учреждении среднего профессионального образования республики», — пояснил он.
Молодая мама сможет оформить соответсвующий сертификат в течение трёх лет, начиная с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Как полагают власти Крыма, подобное нововведение поможет стимулировать рост рождаемости и решить материальные проблемы молодых семей.
Ранее в ходе пленарного заседания Государственной думы депутаты во втором и третьем чтениях приняли закон о продлении программы материнского капитала. Срок теперь увеличен до 31 декабря 2030 года. При этом с 1 февраля материнский капитал в России был проиндексирован на 7,3 %.
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