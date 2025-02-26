Москвичам объяснили, с какого природного явления начнётся весна в 2025 году

К московскому региону приближается радиационная оттепель. Об этом сообщает 360.ru. В марте в столице ожидается потепление. Синоптики прогнозируют резкий рост дневных температур, оттепель начнётся уже в пятницу. Хотя во второй половине месяца возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, весна всё же вступает в свои права.

После холодов синоптики прогнозируют наступление радиационной оттепели. Снег будет таять, воздух у земли — прогреваться, а микроклимат в регионе — изменяться. Радиационную оттепель относят к важным процессам, она часто наблюдается в конце зимы и начале весны в умеренных и высоких широтах. Это явление играет ключевую роль в сезонных изменениях климата и экосистем.

Как быть метеозависимым в период радиационной оттепели? Мнения экспертов в данном вопросе разделились. Одни полагают, что все природные процессы влияют на человеческий организм, а вот другие уверены, что изменения в самочувствии, спровоцированные климатическими сдвигами, указывают на определённые сбои и проблемы со здоровьем.

Так или иначе, изменение состояния здоровья невозможно вылечить, так как клинического диагноза «метеозависимость» не существует.

«От метеозависимости не лечат. Иначе можно было бы прийти в поликлинику, получить больничный лист, сказать, мол, у меня метеозависимость», — объяснил терапевт, кардиолог и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.