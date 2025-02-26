Международный олимпийский комитет временно признал World Boxing

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о временном признании World Boxing в качестве международной федерации, управляющей мировым боксом. Об этом сообщили представители пресс-службы организации.

World Boxing объединяет 78 национальных федераций с пяти континентов планеты. Как отметили в МОК, это решение обусловлено успехами боксёрской организации в создании эффективной структуры управления, включая разработку этических и антикоррупционных норм, а также активной работой в антидопинговой сфере. World Boxing уже предприняла шаги для соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и сейчас сотрудничает с международными антидопинговыми агентствами.

В июле 2023 года Международный олимпийский комитет принял решение об исключении Международной ассоциации бокса (IBA) из рядов олимпийского движения. Основанием для этого послужили неустранённые финансовые и управленческие проблемы объединения, которое ещё в 2019 году лишилось права проводить олимпийские квалификации и соревнования. Организацию боксёрского турнира на Играх в Париже в 2024 году МОК взял на себя. В октябре того же года президент МОК Томас Бах заявил об окончательном разрыве с IBA, исключив возможность ее восстановления.