Российский эксперт заподозрил, что Трамп пускает всем пыль в глаза насчёт Украины

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью нашим коллегам из РИА «Новости» отметил, что президент США Дональд Трамп не делает конкретных шагов, которые бы указывали на отказ Вашингтона от поддержки Украины. Он подчеркнул, что до сих пор не видно действий, свидетельствующих о разрыве отношений между Трампом и Зеленским.

Эксперт также отметил, что Трамп ведет аналогичную игру и в отношении европейских стран. Он напомнил, что недавно президент США высказывал необходимость создания европейских сил для обеспечения безопасности на Украине, что получило одобрение со стороны европейских партнеров. Однако на следующий день Трамп добавил, что такое присутствие должно быть согласовано с другой стороной, что привело к ситуации, когда ничего не было достигнуто, так как вторая сторона вряд ли даст согласие.

По мнению Жарихина, Трамп пытается запутать всех и скрыть свою истинную позицию по вопросу Украины, предпринимая шаги в разных направлениях.