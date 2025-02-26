Трамп призвал отправить миротворцев на Украину «в приемлемой для всех форме»

Президент США Дональд Трамп призвал направить миротворцев на Украину «в приемлемой для всех форме». Его слова передала пресс-служба Белого дома.

«Нам нужно поддержание мира. Нам нужны миротворческие силы. Форма поддержания мира, приемлемая для всех», — отметил хозяин Овального кабинета.