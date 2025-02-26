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26 февраля, 14:12

Трамп призвал отправить миротворцев на Украину «в приемлемой для всех форме»

Президент США Дональд Трамп призвал направить миротворцев на Украину «в приемлемой для всех форме». Его слова передала пресс-служба Белого дома.

«Нам нужно поддержание мира. Нам нужны миротворческие силы. Форма поддержания мира, приемлемая для всех», — отметил хозяин Овального кабинета.

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Напомним, Трамп высказался в поддержку идеи введения миротворческих сил на Украину после достижения перемирия. При этом он подчеркнул, что состав миротворческого контингента должен быть приемлем для всех сторон конфликта. В Кремле отказались комментировать высказывания американского лидера относительно возможного согласия России на размещение европейских сил. К слову, в западных странах с прошлого года активно обсуждают идею отправки на Украину миротворческого контингента численностью порядка 100 тысяч человек. Вопрос о размещении этих военнослужащих и их конкретных задачах остаётся неясным даже среди европейских лидеров. В Службе внешней разведки России интерпретируют этот план как стремление фактически оккупировать Украину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Александра Мышляева
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