«Зачем говорить в пустоту?» Захарова высмеяла главу МИД Канады за речь об Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала речь министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20), в которой она постоянно упоминала о территориальной целостности Украины. Об этом дипломат сказала в эфире радио Sputnik.

«С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту?» — отметила Захарова.