«Зачем говорить в пустоту?» Захарова высмеяла главу МИД Канады за речь об Украине
Захарова назвала безумным выступление главы МИД Канады Жоли на саммите G20
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала речь министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20), в которой она постоянно упоминала о территориальной целостности Украины. Об этом дипломат сказала в эфире радио Sputnik.
«С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту?» — отметила Захарова.
По её словам, Канаде следует позаботиться о собственной безопасности, а не ратовать за киевский режим. Захарова напомнила, что президент США Дональд Трамп открыто говорит, что канадские земли следует сделать американскими. Дипломат посоветовала Жоли разобраться лучше в отношениях с США, пока Канада не потеряла собственную территориальную целостность.
Как сообщалось, Трамп серьёзно рассматривает возможность интеграции Канады в состав США. Он предложил сделать канадские земли 51-м американским штатом. При этом Канада старательно не замечает «шутки» президента США, а министр иностранных дел страны Мелани Жоли из раза в раз твердит исключительно о «территориальной целостности« Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Жоли вернуться в реальность, чтобы не потерять страну и перестать отмалчиваться на троллинг со стороны Трампа.
Telegram / МИД России