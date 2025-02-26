Трамп: США заключат соглашение с Россией и Украиной о завершении конфликта

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах Америки заключить соглашение с Россией и Украиной после завершения украинских событий. Об этом он рассказал на своём первом заседании кабинета министров.

«Я считаю очень важным наше намерение заключить договор с Россией и Украиной, чтобы прекратить убийства», — подчеркнул Трамп.