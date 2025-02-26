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Регион
26 февраля, 18:44

Трамп: США заключат соглашение с Россией и Украиной о завершении конфликта

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах Америки заключить соглашение с Россией и Украиной после завершения украинских событий. Об этом он рассказал на своём первом заседании кабинета министров.

«Я считаю очень важным наше намерение заключить договор с Россией и Украиной, чтобы прекратить убийства», — подчеркнул Трамп.

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Ранее он рассказал, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу, 28 февраля. В рамках этой поездки американская сторона планировала заключить договор о полезных ископаемых Украины. Но администрация президента выразила сомнения в целесообразности визита Зеленского из-за неподготовленности соглашения о минеральных ресурсах между США и Киевом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Лия Мурадьян
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