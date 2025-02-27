«Таким тоном с Россией не говорят»: Захарова жёстко ответила главе МИД Австрии
Захарова заявила о неприемлемом тоне заявлений главы МИД Австрии о России
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о невозможности сделки по Украине без обсуждения активов РФ в Европе. Она заявила, что европейским политикам нужно научиться вести себя прилично.
«Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, перестать распространять дезинформацию, а потом уже претендовать на общение», — написала Захарова в телеграм-канале.
В декабре прошлого года Шалленберг заявил, что Евросоюз находится в противостоянии с Россией, которая, по его словам, пытается «подорвать общество», используя европейские свободы.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, поскольку это нарушает международное право. Западные СМИ пишут, что Киев после начала президентства Дональда Трампа вновь попытается уговорить Запад выделить Украине помощь из замороженных российских активов.