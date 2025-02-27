«Таким тоном с Россией не говорят»: Захарова жёстко ответила главе МИД Австрии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о невозможности сделки по Украине без обсуждения активов РФ в Европе. Она заявила, что европейским политикам нужно научиться вести себя прилично.

«Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, перестать распространять дезинформацию, а потом уже претендовать на общение», — написала Захарова в телеграм-канале.