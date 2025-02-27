Он подчеркнул, что для повышения оборонительных возможностей в этом районе были предприняты меры по улучшению координации между различными военными частями, включая изменение их расположения.

Военные командиры на разных уровнях оценивают оперативно-стратегическую ситуацию как крайне сложную. Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой личного состава, и власти пытаются решить эту проблему через усиленную мобилизацию, однако с ограниченным успехом. Также наблюдается проблема массового дезертирства. В то же время Киев стремится переложить ответственность за неудачи ВСУ на своих западных союзников, указывая на задержки и недостаток поставок вооружения.