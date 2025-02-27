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Регион
27 февраля, 09:07

Главком ВСУ заявил о «перегруппировке» на одном из направлений в ДНР

Главком ВСУ Сырский заявил о «перегруппировке» на Новопавловском направлении

Обложка © EPA/VITALII NOSACH

Обложка © EPA/VITALII NOSACH

Вооружённые силы Украины провели перегруппировку своих подразделений на Новопавловском направлении. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он подчеркнул, что для повышения оборонительных возможностей в этом районе были предприняты меры по улучшению координации между различными военными частями, включая изменение их расположения.

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Военные командиры на разных уровнях оценивают оперативно-стратегическую ситуацию как крайне сложную. Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой личного состава, и власти пытаются решить эту проблему через усиленную мобилизацию, однако с ограниченным успехом. Также наблюдается проблема массового дезертирства. В то же время Киев стремится переложить ответственность за неудачи ВСУ на своих западных союзников, указывая на задержки и недостаток поставок вооружения.

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Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил журналистам о напряжённой ситуации для украинских войск в Курской области. Он отметил, что российские силы уверенно прижимают украинцев, продвигаясь не только в этом регионе, но и по всей линии фронта.

Марина Фещенко
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