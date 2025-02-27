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Регион
27 февраля, 09:46

В Кремле отреагировали на слова Трампа о «возврате земель Украине»

Песков: Ставшие российскими регионы являются неотъемлемой частью РФ

Регионы, которые стали российскими, являются неотъемлемой частью нашей страны, и это не обсуждается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа.

«Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны России. Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт», — подчеркнул представитель Кремля.

Трамп после прорыва в сделке по металлам сменил риторику насчёт возврата земель Украине
Трамп после прорыва в сделке по металлам сменил риторику насчёт возврата земель Украине

Напомним, Дональд Трамп на первом заседании кабинета министров заявил, что Штаты «постараются помочь Украине вернуть как можно больше территорий». Глава Белого дома отказался пояснить заявление и подчеркнул, что его цель — завершение конфликта на выгодных обеим сторонам условиях.


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Life.ru

Александра Вишнякова
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