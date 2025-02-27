Регионы, которые стали российскими, являются неотъемлемой частью нашей страны, и это не обсуждается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа.

«Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны России. Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт», — подчеркнул представитель Кремля.