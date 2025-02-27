В Кремле отреагировали на слова Трампа о «возврате земель Украине»
Песков: Ставшие российскими регионы являются неотъемлемой частью РФ
Регионы, которые стали российскими, являются неотъемлемой частью нашей страны, и это не обсуждается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа.
«Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны России. Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт», — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, Дональд Трамп на первом заседании кабинета министров заявил, что Штаты «постараются помочь Украине вернуть как можно больше территорий». Глава Белого дома отказался пояснить заявление и подчеркнул, что его цель — завершение конфликта на выгодных обеим сторонам условиях.
Life.ru