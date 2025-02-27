Трамп после прорыва в сделке по металлам сменил риторику насчёт возврата земель Украине

Команда президента США Дональда Трампа будет делать всё от неё зависящее, чтобы Украина в рамках мирного договора с Россией вернула себе «как можно больше» территорий. Об этом сообщил сам глава Белого дома во время заседания американского кабмина, отвечая на вопрос о возможности возвращения Киевом потерянных в ходе боевых действий земель Донбасса и Новороссии.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», — заявил хозяин Овального кабинета.