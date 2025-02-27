Трамп после прорыва в сделке по металлам сменил риторику насчёт возврата земель Украине
Трамп отметил стремление США вернуть Украине как можно больше территорий
Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla
Команда президента США Дональда Трампа будет делать всё от неё зависящее, чтобы Украина в рамках мирного договора с Россией вернула себе «как можно больше» территорий. Об этом сообщил сам глава Белого дома во время заседания американского кабмина, отвечая на вопрос о возможности возвращения Киевом потерянных в ходе боевых действий земель Донбасса и Новороссии.
«Мы сделаем всё возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», — заявил хозяин Овального кабинета.
При этом американский лидер не стал уточнять, какие именно территории Россия должна уступить в рамках возможного соглашения, однако своей целью назвал завершение конфликта на тех условиях, которые устроят обе противоборствующие стороны.
Напомним, что 15 февраля спецпосланник президента США по Украине сказал, что Москве придётся идти на уступки ради завершения конфликта. Спустя два дня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет рассматривать вопросы о возвращении Украине территорий, на которых проживают русские люди. Тезис своего соратника вчера вновь проговорил Трамп, заявив, что российскому лидеру Владимиру Путину придётся пойти на компромисс в контексте мирного соглашения. Тем временем кабмин Украины утвердил решение для соглашения с США по разработке редкоземельных металлов.