Песков: Никто не ждёт, что разрешение украинского кризиса будет лёгким и быстрым
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Украинский конфликт представляет собой сложную ситуацию, и никто не ожидает, что решения будут лёгкими или быстрыми. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя надежды Кремля на разумный подход Вашингтона в переговорах по Украине и его готовность учитывать важные для России аспекты.
«Никто не ожидает, что решения предстоят лёгкие и быстрые. Слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня», — констатировал представитель Кремля.