Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 февраля, 09:49

Песков: Никто не ждёт, что разрешение украинского кризиса будет лёгким и быстрым

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинский конфликт представляет собой сложную ситуацию, и никто не ожидает, что решения будут лёгкими или быстрыми. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя надежды Кремля на разумный подход Вашингтона в переговорах по Украине и его готовность учитывать важные для России аспекты.

«Никто не ожидает, что решения предстоят лёгкие и быстрые. Слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня», — констатировал представитель Кремля.

Песков не стал комментировать планы Зеленского подписать с США договор о недрах
Песков не стал комментировать планы Зеленского подписать с США договор о недрах

Ранее Дмитрий Песков отметил, что Соединенные Штаты проявляют более сбалансированную позицию по украинскому вопросу в сравнении с европейскими государствами. Кроме того, он сообщил, что вопрос о привлечении китайских миротворцев для урегулирования конфликта на Украине не обсуждался в Кремле.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar