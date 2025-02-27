Песков: Никто не ждёт, что разрешение украинского кризиса будет лёгким и быстрым

Украинский конфликт представляет собой сложную ситуацию, и никто не ожидает, что решения будут лёгкими или быстрыми. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя надежды Кремля на разумный подход Вашингтона в переговорах по Украине и его готовность учитывать важные для России аспекты.