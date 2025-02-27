«Что она тут вообще делает?» Медведев «отчитал» камеру для видеоповторов на турнире в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев — шестая строчка рейтинга ATP — после победы над французом Джованни Мпетчи Перрикаром в ходе турнира ATP-500 возмутился неэффективной работой установленной на сетке камеры-видеопомощника. Его заявление приводит спортивный журналист ReemAbulleil в социальной сети X.

В ходе завершившейся при счёте 6:4, 6:4 встречи россиянин попросил показать видеоповтор одного из эпизодов матча. Однако запись камеры не позволила понять, коснулся ли мяч Перрикара сетки, что и интересовало Медведева.

«Я не думаю, что он коснулся сетки, но я такой: «У нас есть видеоповтор!» Если ты коснулся сетки, то я выиграл очко, у меня брейк, отлично. Давайте, покажите. И тут эта камера за 60 тысяч [долларов]… она этого не показала. Я думаю: «А что она тут вообще делает?» — поинтересовался российский теннисист.

Соревнование проводится с 26 февраля по 1 марта. За выход в полуфинал Медведеву предстоит побороться с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором, обыгравшим француза Уго Эмбера со счётом 4:6, 6:3, 6:2.