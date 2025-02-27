В Уфе инструктор по плаванию спас тонущего кадета и теперь может сесть в тюрьму

Инструктор по плаванию из столицы Башкортостана, города Уфа, спас тонущего в бассейне курсанта кадетского корпуса. Но вместо благодарности он рискует получить тюремный срок до 10 лет по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кадры спасения тонущего курсанта. Видео © Telegram / SHOT

Как стало известно SHOT, воспитанники кадетского корпуса ходили на занятия по плаванию в Центр спортивной подготовки им. Римы Баталовой. Вместе с ними всегда был школьный преподаватель Ильдар Хамитов, который следил за кадетами, умевшими плавать. Двое курсантов еще не умели, поэтому занимались в другом бассейне и пытались освоить навыки со специальными нудлами.

Инцидент произошёл накануне: 15-летний Артём — один из кадетов, не умевших плавать, — потерял приспособление, державшее его на плаву, и стал тонуть. Второй парень растерялся и вылез из бассейна, а на помощь курсанту пришёл инструктор спортивного центра Вадим. Преподаватель Ильдар, с которым пришли ученики, не среагировал своевременно. Работник центра вытащил подростка из воды и оказал ему первую помощь.