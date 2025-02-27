Опрос: В каждой третьей семье России возникают ссоры из-за учёбы детей

В ходе исследования, результаты которого публикует «Газета.ru», выяснилось, что 27% учеников сталкиваются с редкими разногласиями с родителями по поводу учёбы, тогда как 8% переживают из-за частых крупных ссор на эту тему. При этом 27% школьников отметили, что взрослые не придают значения оценкам, а 6% заявили, что мамы и папы вообще не интересуются их учёбой.

Тем не менее наиболее распространённой (32%) реакцией родителей является поддержка. Для большинства школьников важным показателем успеха в учёбе остаётся не столько оценка, сколько уверенность в своих знаниях. 27% чувствуют себя уверенно, когда понимают объяснения учителя и легко справляются с заданиями. Каждый четвёртый ученик считает важным разбираться в предмете не хуже одноклассников, а для 23% достаточно не получать «троек и двоек». При этом только 13% связывают успех с оценкой «отлично». 12% для удовлетворения учёбой достаточно, чтоб родители не давили.

К слову, большинство учеников довольны своими результатами. Полностью удовлетворены успеваемостью 24% опрошенных, ещё 28% считают, что учатся хорошо, но могли бы добиться большего. 24% оценивают уровень знаний как нормальный, но не верят в свои возможности. В то же время 14% активно работают над улучшением оценок, а 10% недовольных не планируют что-либо менять.