По стопам Путина: Российских школьников начнут учить основам самбо
Российских школьников на уроках физкультуры начнут учить основам самбо
Владимир Путин беседует с российскими самбистами. Обложка © kremlin.ru
В 2025 году в четырёх российских регионах запустят эксперимент по обучению школьников самбо, которым в своё время увлекался президент РФ Владимир Путин. Основам самозащиты без оружия детей будут учить прямо на уроках физкультуры, рассказал координатор проекта ЕР «Выбор сильных», президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.
По его словам, в основе нового эксперимента лежит партийный проект 2022 года «Za самбо». Данный вид спорта является не только уникальным отечественным видом единоборств, но и важной частью российской культуры. Наши спортсмены прославили самбо на весь мир, в итоге оно вошло в семью олимпийских видов спорта.
«Самбо пропагандирует русский язык, потому что на любых международных соревнованиях используется русскоязычная терминология — ни одна другая международная спортивная федерация не может себе такого позволить», — подчеркнул собеседник URA.ru.
Напомним, в конце минувшего года Владимир Путин поручил разобраться с поборами в детских секциях. Российский лидер отметил, что, государство должно следить и участвовать в финансировании детского спорта. Кстати, в 2024 году сборная России завоевала первое место в медальном зачёте на ЧМ по самбо.