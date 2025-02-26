По стопам Путина: Российских школьников начнут учить основам самбо

В 2025 году в четырёх российских регионах запустят эксперимент по обучению школьников самбо, которым в своё время увлекался президент РФ Владимир Путин. Основам самозащиты без оружия детей будут учить прямо на уроках физкультуры, рассказал координатор проекта ЕР «Выбор сильных», президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.

По его словам, в основе нового эксперимента лежит партийный проект 2022 года «Za самбо». Данный вид спорта является не только уникальным отечественным видом единоборств, но и важной частью российской культуры. Наши спортсмены прославили самбо на весь мир, в итоге оно вошло в семью олимпийских видов спорта.