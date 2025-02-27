Путин: Бойцы СВО доблестью и стойкостью создали условия для начала переговоров
Бойцы специальной военной операции своей доблестью и победами создали условия для начала диалога о решении украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Сегодняшнее динамическое изменение в международном ландшафте во многом является результатом стойкости и доблести наших ВС. Именно они создают условия для начала серьёзного диалога — диалога для фундаментального решения украинского и других кризисов. Мы никогда не отказывались от мирного пути», — сказал Путин на коллегии ФСБ.
Ранее Путин заявлял, что военнослужащие, которые участвуют в спецоперации (СВО), отстаивают правду и справедливость, мир и будущее России. По его словам, на фронте стойкостью отличаются и бойцы-мусульмане. Российский лидер не раз подчёркивал важность заботы о военнослужащих. Он отмечал, что «его ребятам» нужна особая поддержка, ведь каждый день на передовой они борются за мирное небо.
Life.ru