Путин: Бойцы СВО доблестью и стойкостью создали условия для начала переговоров

Бойцы специальной военной операции своей доблестью и победами создали условия для начала диалога о решении украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Сегодняшнее динамическое изменение в международном ландшафте во многом является результатом стойкости и доблести наших ВС. Именно они создают условия для начала серьёзного диалога — диалога для фундаментального решения украинского и других кризисов. Мы никогда не отказывались от мирного пути», — сказал Путин на коллегии ФСБ.