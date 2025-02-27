Землю накрыла магнитная буря уровня G1

В лаборатории сообщили о текущем увеличении области полярных сияний, которая постепенно смещается к средним широтам. Вероятность наблюдения этого природного явления в вечернее время в Москве и Санкт-Петербурге остаётся на среднем уровне. Учёные объяснили, что магнитная буря вызвана плазмой, выброшенной Солнцем 25 февраля. В тот день звезда выпустила в сторону Земли крупнейшее облако вещества за 2025 год.