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27 февраля, 13:06

Землю накрыла магнитная буря уровня G1

Слабая магнитная буря уровня G1–G2 началась на Земле около 14:30 мск. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Предварительно, геомагнитные возмущения на текущем уровне могут наблюдаться на протяжении ещё 3–6 часов», — говорится в сообщении.

В лаборатории сообщили о текущем увеличении области полярных сияний, которая постепенно смещается к средним широтам. Вероятность наблюдения этого природного явления в вечернее время в Москве и Санкт-Петербурге остаётся на среднем уровне. Учёные объяснили, что магнитная буря вызвана плазмой, выброшенной Солнцем 25 февраля. В тот день звезда выпустила в сторону Земли крупнейшее облако вещества за 2025 год.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на Солнце 25 февраля учёные зафиксировали целых три вспышки предпоследнего класса мощности М. Когда вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, достигая Земли, они могут вызывать магнитные бури. Сообщалось, что прошлый раз стал рекордным по выбросу солнечного излучения в 2025 году.

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Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Александра Мышляева
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