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Регион
27 февраля, 12:57
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Военкор Сладков высказался о Суровикине

Дело против генерала армии и Героя России Сергея Суровикина вызывает множество вопросов и «дурно пахнет». Об этом в своем Telegram-канале заявил российский военный корреспондент Александр Сладков.

В своём блоге он также затронул ситуацию с генералом Иваном Поповым, которого следственные органы подозревают в хищении металлических конструкций, предназначенных для защиты Запорожья. Ущерб от его предполагаемых действий оценивается более чем в 114 миллионов рублей.

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Сладков уверен, что обвинения против генерала Попова как предателя не обоснованы, и полагает, что истина о нем в конечном итоге станет известной, как это произошло с бывшим главкомом Сухопутных войск России Владимиром Чиркиным, обвиненным в мошенничестве.

Ранее Life.ru сообщал, что в мае 2024 года Сергея Суровикина якобы видели в Кремле, но эта информация не подтвердилась. Позднее выяснилось, что генерал находился на своем рабочем месте в Алжире.

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Алексей Берковиц
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