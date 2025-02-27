Военкор Сладков высказался о Суровикине

Дело против генерала армии и Героя России Сергея Суровикина вызывает множество вопросов и «дурно пахнет». Об этом в своем Telegram-канале заявил российский военный корреспондент Александр Сладков.

В своём блоге он также затронул ситуацию с генералом Иваном Поповым, которого следственные органы подозревают в хищении металлических конструкций, предназначенных для защиты Запорожья. Ущерб от его предполагаемых действий оценивается более чем в 114 миллионов рублей.

Сладков уверен, что обвинения против генерала Попова как предателя не обоснованы, и полагает, что истина о нем в конечном итоге станет известной, как это произошло с бывшим главкомом Сухопутных войск России Владимиром Чиркиным, обвиненным в мошенничестве.