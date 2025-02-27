Захарова заявила Мерцу, что Россия сама определяет своё место в мире
Россия самостоятельно определяет свою позицию на международной сцене. Так прокомментировала высказывания вероятного канцлера Германии и лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Мы сами определяем свое место в мире, сами себя идентифицировали это в Конституции. Не нужно смотреть на себя чужими глазами», — подчеркнула она.
Захарова отметила, что результаты выборов в Германии указывают на запрос общества на изменения в политике, поскольку предыдущее правительство не оправдало ожиданий граждан. А говоря о возможностях восстановления отношений с новыми немецкими властями, она отметила, что Москва будет ориентироваться на конкретные действия.
«Мы не искали конфликта, обрушение не по нашей вине», — добавила представитель МИД.
Недавно консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов во главе с Мерцем одержал победу на выборах в Бундестаг. Второе место заняла «Альтернатива для Германии», а третье досталось социал-демократам. Эксперты считают, что отношение Берлина к Москве при Мерце будет жёстче, чем при Шольце.
ТАСС / Владимир Гердо, ЕРА