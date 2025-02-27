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Регион
27 февраля, 16:10

Суд на 2 месяца отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта Чалика

Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика по уголовному делу о растрате. Он проведёт там 2 месяца, до 24 апреля. Об этом сообщает корреспондент Life.ru

Чалик в суде. Видео © Life.ru

Защита Чалика утверждала, что у него имеются серьёзные проблемы со здоровьем, включая гипертонию, заболевания мозга, почек, ног и предсердия, что делает его арест нецелесообразным. Адвокаты также подчёркивали достижения экс-политика, перечисляя его многочисленные награды, такие как звание «Заслуженный пилот РФ» и медаль «За заслуги перед Отечеством».

Однако сторона обвинения указала на то, что в течение полугода Чалик сам вносил себя в список образцовых работников и выплачивал себе за это премии. В свою очередь, экс-министр заявил в суде, что для него важно сохранить доброе имя перед детьми и внуками, добавив, что в этом году исполняется 50 лет его работы в гражданской авиации.

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Напомним, об уголовном деле в отношении Игоря Чалика стало известно 26 февраля. Экс-чиновника обвиняют в присвоении бюджетных средств из института, которым он управлял, а также в самовыплате премий на сумму около 4,2 миллиона рублей. Перед арестом он пытался продать свои хоромы в Москве и ближайшем Подмосковье.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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