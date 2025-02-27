Суд на 2 месяца отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта Чалика

Защита Чалика утверждала, что у него имеются серьёзные проблемы со здоровьем, включая гипертонию, заболевания мозга, почек, ног и предсердия, что делает его арест нецелесообразным. Адвокаты также подчёркивали достижения экс-политика, перечисляя его многочисленные награды, такие как звание «Заслуженный пилот РФ» и медаль «За заслуги перед Отечеством».

Однако сторона обвинения указала на то, что в течение полугода Чалик сам вносил себя в список образцовых работников и выплачивал себе за это премии. В свою очередь, экс-министр заявил в суде, что для него важно сохранить доброе имя перед детьми и внуками, добавив, что в этом году исполняется 50 лет его работы в гражданской авиации.