Суд на 2 месяца отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта Чалика
Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика по уголовному делу о растрате. Он проведёт там 2 месяца, до 24 апреля. Об этом сообщает корреспондент Life.ru
Чалик в суде. Видео © Life.ru
Защита Чалика утверждала, что у него имеются серьёзные проблемы со здоровьем, включая гипертонию, заболевания мозга, почек, ног и предсердия, что делает его арест нецелесообразным. Адвокаты также подчёркивали достижения экс-политика, перечисляя его многочисленные награды, такие как звание «Заслуженный пилот РФ» и медаль «За заслуги перед Отечеством».
Однако сторона обвинения указала на то, что в течение полугода Чалик сам вносил себя в список образцовых работников и выплачивал себе за это премии. В свою очередь, экс-министр заявил в суде, что для него важно сохранить доброе имя перед детьми и внуками, добавив, что в этом году исполняется 50 лет его работы в гражданской авиации.
Напомним, об уголовном деле в отношении Игоря Чалика стало известно 26 февраля. Экс-чиновника обвиняют в присвоении бюджетных средств из института, которым он управлял, а также в самовыплате премий на сумму около 4,2 миллиона рублей. Перед арестом он пытался продать свои хоромы в Москве и ближайшем Подмосковье.
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