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27 февраля, 19:17

ЦСКА, минское «Динамо» и «Северсталь» вышли в плей-офф КХЛ

Вратарь Павел Хомченко впервые в составе ЦСКА оставил ворота без пропущенных шайб. Обложка © Telegram / ХК ЦСКА Москва

Вратарь Павел Хомченко впервые в составе ЦСКА оставил ворота без пропущенных шайб. Обложка © Telegram / ХК ЦСКА Москва

В Континентальной хоккейной лиге определились ещё три участника предстоящего плей-офф. Ими стали минское «Динамо», череповецкая «Северсталь» и московский ЦСКА.

ЦСКА дома победил «Куньлунь» со счётом 6:0, «Динамо» в Минске обыграло московский «Спартак» (2:1), а «Северсталь» проиграла нижегородскому «Торпедо» в матчах регулярного чемпионата.

«Спартак» разгромил СКА со счётом 7:2 и обеспечил себе место в плей-офф КХЛ
«Спартак» разгромил СКА со счётом 7:2 и обеспечил себе место в плей-офф КХЛ

Игры плей-офф стартуют 26 марта, действующим чемпионом является магнитогорский «Металлург».

Добиться минчанам этого результата помог Вадим Шипачёв, который в нынешнем сезоне забросил 300-ю шайбу в КХЛ. Он стал лишь вторым игроком в истории лиги после Сергея Мозякина, кому покорился этот рубеж.

Артур Лапсаков
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