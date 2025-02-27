ЦСКА, минское «Динамо» и «Северсталь» вышли в плей-офф КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге определились ещё три участника предстоящего плей-офф. Ими стали минское «Динамо», череповецкая «Северсталь» и московский ЦСКА.

ЦСКА дома победил «Куньлунь» со счётом 6:0, «Динамо» в Минске обыграло московский «Спартак» (2:1), а «Северсталь» проиграла нижегородскому «Торпедо» в матчах регулярного чемпионата.

«Спартак» разгромил СКА со счётом 7:2 и обеспечил себе место в плей-офф КХЛ

«Спартак» разгромил СКА со счётом 7:2 и обеспечил себе место в плей-офф КХЛ

Добиться минчанам этого результата помог Вадим Шипачёв, который в нынешнем сезоне забросил 300-ю шайбу в КХЛ. Он стал лишь вторым игроком в истории лиги после Сергея Мозякина, кому покорился этот рубеж.