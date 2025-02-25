«Спартак» разгромил СКА со счётом 7:2 и обеспечил себе место в плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» одержал уверенную выездную победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, разгромив хозяев со счётом 7:2. Выигранный матч гарантировал красно-белым участие в плей-офф турнира. Встреча состоялась на «СКА-Арене» при аншлаге — трибуны собрали 22 546 болельщиков.

Первыми отличились петербуржцы — уже на 1-й минуте гол забил Александр Никишин, который позже сделал дубль. Однако почти сразу «Спартак» перехватил инициативу: Александр Беляев сравнял счёт (3-я минута), затем дважды забил Александр Пашин (13, 15) и Герман Рубцов (16). Во втором тайме вновь отличился Пашин (29), Михаил Мальцев (29) и Николай Голдобин (36). После шайбы Мальцева тренер СКА заменил вратаря, но это не помогло.

По прошествии 58 матчей «Спартак» набрал 76 очков. Столичный клуб стал третьей командой Западной конференции, которая вышла в плей-офф.