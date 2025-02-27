Украинский суд конфисковал активы российской компании «Татнефть»
Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о конфискации активов российской компании «Татнефть». В список вошли нефтебазы, заправочные станции и другое имущество в Харьковской и Полтавской областях. Об этом сообщается на сайте Минюста Незалежной.
Суд постановил взыскать в доход государства 100% долей в уставном капитале компании «Татнефть-АЗС-Украина», 92,98% долей в компании «Харьков-капитал» и 88,97% долей в компании «Полтава-капитал».
Активы охватывают нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки, бензовозы и автомобили в Харьковской и Полтавской областях.
Ранее украинский Минюст сообщил о присвоении почти $60 млн из российских активов. Напомним, Незалежная и Евросоюз в ноябре 2024 года подписали меморандум о первой части кредита G7 от активов России.
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