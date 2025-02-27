В тюрьму на пять дней: Во Франции вынесли приговор напавшим на генконсульство России
Напавшие на генконсульство России в Марселе осуждены на 8 месяцев
Суд во Франции приговорил двух сотрудников Национального центра научных исследований (CNRS), которые бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства России в Марселе, к восьми месяцам лишения свободы. Первые пять дней они проведут в тюрьме, а затем смогут отбыть срок дома с электронными браслетами.
48-летний и 59-летний подсудимые объяснили свои действия желанием «привлечь внимание» к ситуации на Украине, заявив, что не хотели никому причинить вред. Однако Посольство России во Франции назвало приговор слишком мягким, подчеркнув, что это была попытка совершения террористического акта.
«Вынесенный весьма мягкий приговор абсолютно не соответствует тяжести содеянного — по сути, попытки совершения террористического акта», — говорится в заявлении дипмиссии.
Напомним, нападение на генконсульство России в Марселе произошло 24 февраля: на территорию бросили три бутылки с горючей смесью. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. СМИ утверждают, что рядом с местом происшествия был найден угнанный автомобиль. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что у инцидента есть все признаки теракта.
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