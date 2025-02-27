В тюрьму на пять дней: Во Франции вынесли приговор напавшим на генконсульство России

Суд во Франции приговорил двух сотрудников Национального центра научных исследований (CNRS), которые бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства России в Марселе, к восьми месяцам лишения свободы. Первые пять дней они проведут в тюрьме, а затем смогут отбыть срок дома с электронными браслетами.

48-летний и 59-летний подсудимые объяснили свои действия желанием «привлечь внимание» к ситуации на Украине, заявив, что не хотели никому причинить вред. Однако Посольство России во Франции назвало приговор слишком мягким, подчеркнув, что это была попытка совершения террористического акта.