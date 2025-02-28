36-летний брат украинского мэра прихватил его жену и сбежал на гастротур по Европе

Супруга и брат мэра Николаева Александра Сенкевича покинули Украину. При этом Станислава не остановил даже введённый в стране запрет на выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет. Об этом узнало РИА «Новости» из данных аккаунта Google и имеющихся в распоряжении агентства документов.

Журналисты отследили местонахождение 36-летнего Станислава Сенкевича по его аккаунту в Google, под которым он оставлял отзывы на посещённые места. Из них выходит, что за последний год он как минимум побывал в Турции, Эстонии и Латвии. Так, в сентябре 2024 года брат чиновника побывал в веганском ресторане в Таллине и отведал «один из лучших веганских гамбургеров, которые когда-либо пробовал». В том же месяце он прошёлся по природной тропе Мангальсала в Риге и признался в отзывах, что «тысячи комаров размером с воробьёв» испортили его отдых.