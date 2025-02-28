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Регион
28 февраля, 05:45
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36-летний брат украинского мэра прихватил его жену и сбежал на гастротур по Европе

Супруга и 36-летний брат мэра Николаева Сенкевича сбежали с Украины

Николай Сенкевич. Фото © Администрация Николаева

Николай Сенкевич. Фото © Администрация Николаева

Супруга и брат мэра Николаева Александра Сенкевича покинули Украину. При этом Станислава не остановил даже введённый в стране запрет на выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет. Об этом узнало РИА «Новости» из данных аккаунта Google и имеющихся в распоряжении агентства документов.

Журналисты отследили местонахождение 36-летнего Станислава Сенкевича по его аккаунту в Google, под которым он оставлял отзывы на посещённые места. Из них выходит, что за последний год он как минимум побывал в Турции, Эстонии и Латвии. Так, в сентябре 2024 года брат чиновника побывал в веганском ресторане в Таллине и отведал «один из лучших веганских гамбургеров, которые когда-либо пробовал». В том же месяце он прошёлся по природной тропе Мангальсала в Риге и признался в отзывах, что «тысячи комаров размером с воробьёв» испортили его отдых.

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Ранее Life.ru сообщал, что с 3 марта украинские власти прекратят выдачу разрешений на выезд за границу для журналистов и представителей творческих профессий. В Министерстве культуры отметили, что давно призывали правительство принять меры и ограничить выезд артистов, художников и медийных работников. По данным ведомства, более 500 человек сбежали с Украины с помощью разрешений от Минкульта.

Андрей Бражников
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