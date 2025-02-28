Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 06:43

В Госдуме объяснили, как оплачивается рабочий день 8 Марта

Депутат Чаплин: Рабочий день 8 Марта оплачивается в двойном размере

Пока россияне будут поздравлять дорогих и любимых женщин, часть граждан будет вынуждена провести 8 марта на рабочем месте. В этом случае, согласно законодательству, им положена двойная оплата за каждый трудовой час. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Парламентарий в беседе с RT напомнил, что у работников есть альтернативный вариант. Они могут отработать 8 марта за одинарную оплату и взять выходной в любой другой день. Тем не менее, данное решение необходимо согласовать с начальством.

«Важно отметить, что выбор между двойной оплатой и отгулом необходимо согласовать с руководством, а самовольный невыход на работу в праздничный день недопустим и будет расцениваться как прогул», — подчеркнул депутат ГД РФ.

Как отдыхаем на 8 Марта в 2025 году: рабочие и выходные дни на Международный женский день
Как отдыхаем на 8 Марта в 2025 году: рабочие и выходные дни на Международный женский день

Ранее Lifr.ru выяснил, почему длинных выходных в честь 8 Марта в этом году не будет. Кроме того, россиянам напомнили, как отдыхаем на 8 Марта.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Работа
  • Госдума
  • 8 марта
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar