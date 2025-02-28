В Госдуме объяснили, как оплачивается рабочий день 8 Марта
Депутат Чаплин: Рабочий день 8 Марта оплачивается в двойном размере
Пока россияне будут поздравлять дорогих и любимых женщин, часть граждан будет вынуждена провести 8 марта на рабочем месте. В этом случае, согласно законодательству, им положена двойная оплата за каждый трудовой час. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Парламентарий в беседе с RT напомнил, что у работников есть альтернативный вариант. Они могут отработать 8 марта за одинарную оплату и взять выходной в любой другой день. Тем не менее, данное решение необходимо согласовать с начальством.
«Важно отметить, что выбор между двойной оплатой и отгулом необходимо согласовать с руководством, а самовольный невыход на работу в праздничный день недопустим и будет расцениваться как прогул», — подчеркнул депутат ГД РФ.
Ранее Lifr.ru выяснил, почему длинных выходных в честь 8 Марта в этом году не будет. Кроме того, россиянам напомнили, как отдыхаем на 8 Марта.