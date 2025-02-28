В Госдуме объяснили, как оплачивается рабочий день 8 Марта

Пока россияне будут поздравлять дорогих и любимых женщин, часть граждан будет вынуждена провести 8 марта на рабочем месте. В этом случае, согласно законодательству, им положена двойная оплата за каждый трудовой час. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Парламентарий в беседе с RT напомнил, что у работников есть альтернативный вариант. Они могут отработать 8 марта за одинарную оплату и взять выходной в любой другой день. Тем не менее, данное решение необходимо согласовать с начальством.