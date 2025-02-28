Названы две вещи, которые категорически нельзя делать в Ярилин День 1 марта
Россиянам рассказали про историю и обычаи праздника Ярилин День 1 марта
Народный праздник Ярилин День. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин
1 марта в России отмечается Ярилин День. История народного праздника отсылает к славянскому богу Яриле, который символизировал весеннее солнце, плодородие и жизненную силу. В этот день наши предки убирали снег, славили пробуждающуюся природу, молились за богатый урожай и устраивали весёлые гуляния с песнями, играми и обрядами.
К примеру, молодые люди водили хороводы и прыгали через костёр, который олицетворял солнце. Так наши предки очищались от зимней скверны. Также они пекли блины. Особое значение играли обряды по призыву богатого урожая. Чтобы повысить плодородность земли, славяне вспахивали символическую борозду, в которую бросали зерно. В это время девушки гадали на суженого. В Ярилин День не принято весь день сидеть дома. Также нельзя выносить мусор вечером, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кстати, суббота, 1 марта — предпоследний день масленичной недели, так что ещё можно успеть поучаствовать в народных гуляниях и насладиться вкуснейшими блинами. Ранее Life.ru выяснил, для чего на Руси готовили блины на самом деле и что они символизируют. Кроме того, диетолог раскрыла безопасную порцию блинов на Масленицу.