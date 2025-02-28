Названы две вещи, которые категорически нельзя делать в Ярилин День 1 марта

1 марта в России отмечается Ярилин День. История народного праздника отсылает к славянскому богу Яриле, который символизировал весеннее солнце, плодородие и жизненную силу. В этот день наши предки убирали снег, славили пробуждающуюся природу, молились за богатый урожай и устраивали весёлые гуляния с песнями, играми и обрядами.

К примеру, молодые люди водили хороводы и прыгали через костёр, который олицетворял солнце. Так наши предки очищались от зимней скверны. Также они пекли блины. Особое значение играли обряды по призыву богатого урожая. Чтобы повысить плодородность земли, славяне вспахивали символическую борозду, в которую бросали зерно. В это время девушки гадали на суженого. В Ярилин День не принято весь день сидеть дома. Также нельзя выносить мусор вечером, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».