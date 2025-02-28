СМИ считают, что Трамп послал отрезвляющий сигнал Европе накануне визита Зеленского
Politico: Заявления Трампа по Украине отрезвили Европу
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Британии Киром Стармером послал Европе отрезвляющий сигнал. Об этом пишет Politico.
«Трампа, похоже, не тронул отчаянный призыв Стармера к более сильной приверженности США защите Украины...» — говорится в публикации.
Жёсткая позиция Трампа касательно помощи Украине стала отрезвляющим сигналом для европейских союзников накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон, отмечает газета.
Напомним, что на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне Трамп заявил, что кризис на Украине может закончиться быстро или никогда. Кроме того, он поддержал статью 5 устава НАТО, но исключил её применение на Украине.
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