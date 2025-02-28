Герасимов проинспектировал пункт управления группировки войск «Запад» в зоне СВО

Генерал армии Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, проинспектировал Западную группировку войск, задействованной в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад», а также посетил мотострелковую дивизию, выполняющую боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», — рассказали в оборонном ведомстве.

Командующий Генеральным штабом вручил государственные награды военнослужащим мотострелкового соединения, которые проявили себя особенно успешно в ходе выполнения боевых задач, и выразил им благодарность за их доблесть и храбрость, проявленные в сражениях.