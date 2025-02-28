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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 февраля, 10:01

Герасимов проинспектировал пункт управления группировки войск «Запад» в зоне СВО

Генерал армии Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, проинспектировал Западную группировку войск, задействованной в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Герасимов приехал в пункт управления группировки войск «Запад» в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

«Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад», а также посетил мотострелковую дивизию, выполняющую боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», — рассказали в оборонном ведомстве.

Командующий Генеральным штабом вручил государственные награды военнослужащим мотострелкового соединения, которые проявили себя особенно успешно в ходе выполнения боевых задач, и выразил им благодарность за их доблесть и храбрость, проявленные в сражениях.

Новости СВО. Освобождены Новая Сорочина и Никольский, из ВСУ бегут наёмники, Зеленского не хотят видеть в США, 28 февраля
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Ранее Life.ru рассказывал о заслугах бойцов группировки «Запад». Благодаря мужеству наших парней населённый пункт Тополи теперь под контролем РФ. Кроме того, танки Т-72Б3М отряда поразили замаскированные позиции ВСУ на фронте. В МО показали подготовку экипажей к огневой работе, пополнение боезапаса и выход на позиции.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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