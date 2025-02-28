В Минсельхозе прокомментировали сообщения о росте цен на макароны с 1 марта

Стоимость макарон в России остаётся стабильной, а объёмы поставок этой продукции из-за рубежа незначительны, повышения цен первого марта не ожидается. Об этом заявили в Минсельхозе РФ.

«Ценовая ситуация в этом сегменте в настоящее время стабильна. Рынок макаронных изделий в нашей стране отличается высокой степенью локализации. Импорт поставляется в незначительном объёме и в основном касается премиального сегмента», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Отпускные цены на изделия демонстрируют околонулёвую динамику, средняя стоимость макарон составляла 57,8 рубля на килограмм на 26 февраля, подчёркивают в министерстве. В то же время за последний месяц производители стали продавать вермишель дешевле на 5,3%. Цены на макароны в розницу снизились на 0,1% с начала года.

В Минсельхозе также отметили стабильный рост объёмов выпуска макарон в России — в 2024 году в стране произвели 1,5 миллиона тонн макаронных изделий, что на 9 тысяч тонн больше в сравнении с 2023 годом. 2025 год уже показал положительную динамику — в январе было произведено 120 тысяч продукции, что на 8,3% больше, чем было в начале 2024-го.