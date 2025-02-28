Хинштейн прибыл на место смертельного массового ДТП у Курска и дал обещание семьям погибших
Хинштейн прибыл на место массового ДТП под Курском, где погибли четыре человека
Хинштейн приехал на место массового ДТП под Курском. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн приехал на место массовой аварии, в которой погибли четыре человека. Глава региона рассказал, что постарался поддержать родственников погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Последствия ДТП в Курской области, где погибли четыре человека. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
«Сегодняшнее утро началось с трагических новостей. Выехал на место массового ДТП в Курском районе, где на трассе столкнулись 12 машин, 6 из них – грузовые. Выражаю искреннее соболезнования тем, кто потерял в этом ДТП своих родных и близких», — написал Хинштейн.
В результате аварии пять человек получили различные травмы. У троих обнаружены лёгкие повреждения, а ещё двое находятся в тяжёлом состоянии. В настоящее время все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу. Туда уже также выехала врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная. Она по необходимости окажет дополнительную помощь.
Напомним, что авария случилась сегодня, 28 февраля. Трагедия произошла на пятом км Юго-Восточного объезда Курска. Участниками ДТП стали 12 автомобилей (по шесть легковых и грузовых). На месте работают полицейские, сотрудники экстренных служб. Александр Хинштейн заявил, что причиной трагедии стала плохая видимость из-за плотного тумана.