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Регион
28 февраля, 10:06
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Хинштейн прибыл на место смертельного массового ДТП у Курска и дал обещание семьям погибших

Хинштейн прибыл на место массового ДТП под Курском, где погибли четыре человека

Хинштейн приехал на место массового ДТП под Курском. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Хинштейн приехал на место массового ДТП под Курском. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн приехал на место массовой аварии, в которой погибли четыре человека. Глава региона рассказал, что постарался поддержать родственников погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Последствия ДТП в Курской области, где погибли четыре человека. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Последствия ДТП в Курской области, где погибли четыре человека. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

«Сегодняшнее утро началось с трагических новостей. Выехал на место массового ДТП в Курском районе, где на трассе столкнулись 12 машин, 6 из них – грузовые. Выражаю искреннее соболезнования тем, кто потерял в этом ДТП своих родных и близких», — написал Хинштейн.

В результате аварии пять человек получили различные травмы. У троих обнаружены лёгкие повреждения, а ещё двое находятся в тяжёлом состоянии. В настоящее время все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу. Туда уже также выехала врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная. Она по необходимости окажет дополнительную помощь.

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Напомним, что авария случилась сегодня, 28 февраля. Трагедия произошла на пятом км Юго-Восточного объезда Курска. Участниками ДТП стали 12 автомобилей (по шесть легковых и грузовых). На месте работают полицейские, сотрудники экстренных служб. Александр Хинштейн заявил, что причиной трагедии стала плохая видимость из-за плотного тумана.

Наталья Афонина
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