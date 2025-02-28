Хинштейн прибыл на место смертельного массового ДТП у Курска и дал обещание семьям погибших

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн приехал на место массовой аварии, в которой погибли четыре человека. Глава региона рассказал, что постарался поддержать родственников погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Последствия ДТП в Курской области, где погибли четыре человека. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

«Сегодняшнее утро началось с трагических новостей. Выехал на место массового ДТП в Курском районе, где на трассе столкнулись 12 машин, 6 из них – грузовые. Выражаю искреннее соболезнования тем, кто потерял в этом ДТП своих родных и близких», — написал Хинштейн.