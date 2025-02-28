Песков заявил, что в Кремле не планируют саммит к годовщине встречи на Эльбе

Кремль не планирует проводить какие-либо саммиты в честь годовщины встречи на Эльбе. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Таких планов нет», — ответил на соответствующий вопрос спикер Кремля.

Встречей на Эльбе называют эпизод Второй мировой войны, случившийся 25 апреля 1945 года близ города Торгау. Тогда войска первого Украинского фронта советской армии встретились с силами первой армии Штатов. Это позволило разделить остатки войск Вермахта на северную и южную группировки.