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28 февраля, 10:21

Песков заявил, что в Кремле не планируют саммит к годовщине встречи на Эльбе

Кремль не планирует проводить какие-либо саммиты в честь годовщины встречи на Эльбе. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Таких планов нет», — ответил на соответствующий вопрос спикер Кремля.

Встречей на Эльбе называют эпизод Второй мировой войны, случившийся 25 апреля 1945 года близ города Торгау. Тогда войска первого Украинского фронта советской армии встретились с силами первой армии Штатов. Это позволило разделить остатки войск Вермахта на северную и южную группировки.

Кремль жёстко обратился к Киеву из-за заказа убийства митрополита Тихона его помощнику
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Ранее Дмитрий Песков прокомментировал результаты переговоров российской и американской делегаций в Стамбуле. Он предложил журналистам задавать вопросы по этой теме МИД РФ, так как встреча сторон проходила по линии дипломатических ведомств.

Песков призвал не забегать вперёд по поводу итогов переговоров в Стамбуле
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Юрий Лысенко
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