Песков заявил, что в Кремле не планируют саммит к годовщине встречи на Эльбе
Кремль не планирует проводить какие-либо саммиты в честь годовщины встречи на Эльбе. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Таких планов нет», — ответил на соответствующий вопрос спикер Кремля.
Встречей на Эльбе называют эпизод Второй мировой войны, случившийся 25 апреля 1945 года близ города Торгау. Тогда войска первого Украинского фронта советской армии встретились с силами первой армии Штатов. Это позволило разделить остатки войск Вермахта на северную и южную группировки.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал результаты переговоров российской и американской делегаций в Стамбуле. Он предложил журналистам задавать вопросы по этой теме МИД РФ, так как встреча сторон проходила по линии дипломатических ведомств.
Life.ru