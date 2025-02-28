Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 10:27

Песков: Россия старается строить диалог с позиции уважения, в том числе с США

Россия стремится вести диалог со всеми странами, включая США, основываясь на уважении и взаимной выгоде. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что не согласен с мнением о том, что взаимодействие следует строить исключительно на основе правды, которая может быть разной для каждого.

«Мы не только с Америкой, но и со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды», — сказал представитель Кремля.

Песков переадресовал в МИД вопрос об итогах переговоров РФ и США в Стамбуле
Песков переадресовал в МИД вопрос об итогах переговоров РФ и США в Стамбуле

Как ранее отмечал Песков, Москва замечает, что нынешний президент США открыт к диалогу, в отличие от его предшественника. Представитель Кремля подчеркнул, что у России и Штатов есть согласие относительно необходимости личной встречи президентов Владимира Путина и главы Белого дома. Однако сейчас нет никаких новых данных о подготовке к их переговорам.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar