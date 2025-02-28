Песков: Россия старается строить диалог с позиции уважения, в том числе с США
Россия стремится вести диалог со всеми странами, включая США, основываясь на уважении и взаимной выгоде. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что не согласен с мнением о том, что взаимодействие следует строить исключительно на основе правды, которая может быть разной для каждого.
«Мы не только с Америкой, но и со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды», — сказал представитель Кремля.
Как ранее отмечал Песков, Москва замечает, что нынешний президент США открыт к диалогу, в отличие от его предшественника. Представитель Кремля подчеркнул, что у России и Штатов есть согласие относительно необходимости личной встречи президентов Владимира Путина и главы Белого дома. Однако сейчас нет никаких новых данных о подготовке к их переговорам.
Life.ru