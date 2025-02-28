Песков: Россия старается строить диалог с позиции уважения, в том числе с США

Россия стремится вести диалог со всеми странами, включая США, основываясь на уважении и взаимной выгоде. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что не согласен с мнением о том, что взаимодействие следует строить исключительно на основе правды, которая может быть разной для каждого.