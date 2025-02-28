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28 февраля, 11:36

Ошибочка вышла: Citibank перевёл клиенту $81 трлн вместо 280 баксов

FT: Американский Citibank обрадовал клиента случайным переводом на $81 трлн

Американский Citibank, входящий в финансовый конгломерат Citigroup, допустил ошибочную транзакцию и отправил на счёт своего клиента $81 триллион вместо 280 долларов. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на внутреннюю документацию финансовой организации.

В материале говорится, что переводом последовательно занимались двое сотрудников, ни один из которых не заметил неладное. На следующий день после регистрации транзакции она была одобрена. Только третий работавший с ней специалист заметил ошибку с балансом на банковских счетах и отменил перевод через полтора часа после отправки средств, так что деньги впоследствии были возвращены на верный счёт.

Источник газеты отметил, что средства не покидали Citibank. ФРС Штатов и другие регуляторы были в курсе ситуации.

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Shutterstock / FOTODOM / lucasImages

Юрий Лысенко
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