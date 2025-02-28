Укрывшийся во Франции основатель Gulagu.net отправится в колонию на 8 лет

Мещанский суд Москвы в заочном порядке вынес приговор в виде 8 лет тюремного заключения основателю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину*, который ещё в 2015 году эмигрировал во Францию и потянул туда свою команду. Он признан виновным в распространении фейков об Армии России.