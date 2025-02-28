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Регион
28 февраля, 12:42

Укрывшийся во Франции основатель Gulagu.net отправится в колонию на 8 лет

Суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии основателя Gulagu.net Осечкина*

Владимир Осечкин*. Обложкa © Gulagu.net

Владимир Осечкин*. Обложкa © Gulagu.net

Мещанский суд Москвы в заочном порядке вынес приговор в виде 8 лет тюремного заключения основателю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину*, который ещё в 2015 году эмигрировал во Францию и потянул туда свою команду. Он признан виновным в распространении фейков об Армии России.

«Суд признал Владимира Осечкина* виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ по мотивам политической ненависти) и заочно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет», — пояснили в суде.

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Напомним, что за счету у Владимира Осечкина* уже два уголовных дела. Первое прокуратура утвердила в ноябре 2024 года — за фейки о ВС РФ. Второе было заведено в марте того же года — за оправдание терроризма. В России этот «борец с режимом» уже давно не живёт, а «патриотизм» распространяет из Франции, куда он уехал в 2015 году.

* Внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Владимир Озеров
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