«Настроение хорошее было»: Автоблогер Венгабли придумал странное оправдание за взятку полицейскому
Автоблогер Венгабли заявил, что решил дать взятку ДПС из-за хорошего настроения
Автоблогер Ахмед Венгалби объяснил в суде, что предложил полицейскому взятку в размере 100 тысяч рублей из-за своего хорошего настроения. Заявление было сделано в ходе разбирательства по делу о его аресте, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.
Автоблогер в зале суда. Видео © Life.ru
Перед началом заседания Венгалби обратился к журналистам с просьбой дать ему воды, а во время процесса попросил не отправлять его в следственный изолятор, объясняя это тем, что он является единственным ребёнком в семье. Блогер утверждает, что не отказывался от прохождения медицинского освидетельствования и сразу же использовал алкотестер, который не показал никаких результатов. Отвечая на вопрос о том, почему он предложил деньги сотруднику ГИБДД, автоблогер отметил, что у него было «хорошее настроение» и он заработал достаточно средств.
В итоге по решению суда его арестовали на 2 месяца.
Напомним автоблогера Ахмеда Венгалби задержали за взятку сотрудникам ГИБДД в Москве. Он попытался подсунуть сто тысяч правоохранителю, но тот «на лапу» не взял. Сообщалось, что дуть в трубочку он отказался. Кроме того, по стилю езды можно было понять, что водила не в себе. На блогера завели уголовное дело за дачу взятки, теперь ему грозит тюремный срок.
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