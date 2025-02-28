«Настроение хорошее было»: Автоблогер Венгабли придумал странное оправдание за взятку полицейскому

Автоблогер Ахмед Венгалби объяснил в суде, что предложил полицейскому взятку в размере 100 тысяч рублей из-за своего хорошего настроения. Заявление было сделано в ходе разбирательства по делу о его аресте, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

Автоблогер в зале суда. Видео © Life.ru

Перед началом заседания Венгалби обратился к журналистам с просьбой дать ему воды, а во время процесса попросил не отправлять его в следственный изолятор, объясняя это тем, что он является единственным ребёнком в семье. Блогер утверждает, что не отказывался от прохождения медицинского освидетельствования и сразу же использовал алкотестер, который не показал никаких результатов. Отвечая на вопрос о том, почему он предложил деньги сотруднику ГИБДД, автоблогер отметил, что у него было «хорошее настроение» и он заработал достаточно средств.

В итоге по решению суда его арестовали на 2 месяца.