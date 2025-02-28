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28 февраля, 14:01

Смертельный наезд автобуса на остановку с людьми в Петербурге сняла камера

Прокуратура Санкт-Петербурга опубликовала видео смертельного ДТП, где автобус №147 не справился с управлением и врезался в легковушку, автобус №13 и протаранил остановку. Кадрами поделился телеграм-канал прокуратуры города.

Автобус не справился с управлением и врезался в остановку. Видео © Telegram/ Прокуратура г. Санкт-Петербурга

«Прокуратура установит все причины и условия, способствовавшие происшествию, а также даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок», – заверили в ведомстве.

Напомним, что автобус протаранил остановку на юго-западе Петербурга. В результате аварии один человек погиб, трое пострадали. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на перекрёстке. Сначала автобус №147 столкнулся с легковушкой, потом — с автобусом №13, в итоге тот протаранил остановку.

Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении автобуса с легковушкой в Прикамье
Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении автобуса с легковушкой в Прикамье
Обложка ©

Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Полина Никифорова
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