Смертельный наезд автобуса на остановку с людьми в Петербурге сняла камера
Прокуратура Санкт-Петербурга опубликовала видео смертельного ДТП, где автобус №147 не справился с управлением и врезался в легковушку, автобус №13 и протаранил остановку. Кадрами поделился телеграм-канал прокуратуры города.
Автобус не справился с управлением и врезался в остановку. Видео © Telegram/ Прокуратура г. Санкт-Петербурга
«Прокуратура установит все причины и условия, способствовавшие происшествию, а также даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок», – заверили в ведомстве.
Напомним, что автобус протаранил остановку на юго-западе Петербурга. В результате аварии один человек погиб, трое пострадали. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на перекрёстке. Сначала автобус №147 столкнулся с легковушкой, потом — с автобусом №13, в итоге тот протаранил остановку.