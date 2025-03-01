У папы римского Франциска произошёл новый приступ бронхоспазма
У папы римского Франциска произошёл новый приступ бронхоспазма, сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола. Приступ вызвал рвоту, из-за которой понтифик вдохнул немного рвотных масс, что привело к резкому ухудшению его состояния.
Папе сразу сделали бронхоскопию для очистки дыхательных путей и подключили к неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, что улучшило уровень кислорода в крови. Врачам потребуется один-два дня, чтобы оценить клиническое состояние Франциска.
Напомним, что понтифика госпитализировали 14 февраля. Личный врач папы заявил, что состояние пациента пока нельзя назвать стабильным, но его жизнь вне опасности. Известно, что Франциску также потребовалось переливание крови.
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