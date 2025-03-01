У папы римского Франциска произошёл новый приступ бронхоспазма, сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола. Приступ вызвал рвоту, из-за которой понтифик вдохнул немного рвотных масс, что привело к резкому ухудшению его состояния.