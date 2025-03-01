Премьер Италии созвала срочный саммит США и ЕС по ситуации на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони созвала срочный саммит с участием США и Евросоюза после громкого конфликта между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters. Встреча двух лидеров в Белом доме 28 февраля закончилась перепалкой.

Цель саммита, по словам Мелони, — обсудить, как справиться с вызовами, связанными с Украиной, и предотвратить дальнейшие расколы на Западе.

«Каждый раскол на Западе ослабляет нас всех и выгоден тем, кто хотел бы видеть упадок нашей цивилизации», — сказала она.