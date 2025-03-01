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1 марта, 04:12

В аэропортах Ярославля и Костромы сняты ограничения на полёты

В аэропортах Ярославль (Туношна) и Кострома (Сокеркино) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. Ограничения, введённые ранее для обеспечения безопасности полетов, были отменены в 06:10 по московскому времени.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет»,написал он в своём телеграм-канале.

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Напомним, ограничения в аэропортах Ярославля и Костромы ввели вечером 28 февраля. А ночью 27 февраля подобные меры вводились в столичном аэропорту Шереметьево. Они действовали около часа.

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VK / АЭРОПОРТ ЯРОСЛАВЛЬ

Артём Гапоненко
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