В аэропортах Ярославля и Костромы сняты ограничения на полёты

В аэропортах Ярославль (Туношна) и Кострома (Сокеркино) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. Ограничения, введённые ранее для обеспечения безопасности полетов, были отменены в 06:10 по московскому времени.