Британский министр подала в отставку в знак протеста против решения Стармера

Министр международного развития Великобритании Аннелиза Доддс ушла в отставку после решения премьер-министра Кира Стармера увеличить расходы на оборону за счёт сокращения помощи бедным странам. Она выразила опасения, что политика Стармера подорвёт репутацию Соединённого Королевства.

«В конечном счёте эти сокращения лишат отчаявшихся людей продовольствия и медицинской помощи», — написала Доддс в соцсети Х, отметив, что понимает отсутствие «лёгких путей» для наращивания оборонного бюджета.

Стармер, в свою очередь, в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Лондон в 2025 году предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше.