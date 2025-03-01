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1 марта, 11:49

Путин подписал закон об ограничении ареста для женщин с маленькими детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит ограничения на применение ареста для определённых категорий граждан, включая женщин с маленькими детьми. Соответствующий документ размещён на портале правовой информации. В нём рассматривается вопрос о заключении под стражу лиц, подозреваемых или обвиняемых в насильственных преступлениях.

Согласно новому закону, некоторые категории граждан не могут быть арестованы, если есть возможность применить более мягкую меру пресечения. Однако это правило не распространяется на преступления средней тяжести и более серьёзные, связанные с насилием.

К таким категориям относятся несовершеннолетние, одинокие отцы, беременные женщины, матери с маленькими детьми, граждане с тяжёлыми заболеваниями и родители детей-инвалидов.

Если же обвиняемый пытался скрыться от следствия или нарушил ранее установленную меру пресечения, то в этом случае возможно применение ареста.

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А ранее Путин продлил программу маткапитала до конца 2030 года. В рамках проекта в период с 2027 по 2030 года право на выплату получат около пяти миллионов российских семей. Реализация закона потребует дополнительных расходов из бюджета в общем объёме 2,776 триллиона рублей.

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Life.ru

Мария Любицкая
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