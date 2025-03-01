Политолог объяснил, зачем Трамп даёт Киеву пустые обещания о возвращении земель
Политолог Миронов: Трамп обещал Киеву вернуть земли ради получения ресурсов
Президенту США Дональду Трампу крайне важно всему миру показать, что ему по зубам остановить конфликт на Украине. Чтобы сломить сопротивление украинских политиков, которых вполне устраивает война, поскольку они так кормятся, он говорит, что Штаты помогут стране вернуть утраченные территории. Об этом в беседе с РИАМО сообщил политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.
«Мол, буду требовать большего, а сколько получится — я не виноват. Хотя те же советники Трампа говорили изначально, что хотят остановить вооружённое противостояние по границе боевого соприкосновения. К тому же, на Украине до сих пор есть партия войны, мечтающая её продолжать. В том числе таких националистически настроенных украинцев американский президент успокаивает», — объяснил эксперт.
Однако Трамп, обладающий колоссальным политическим опытом, понимает, что территории эти Украина потеряла навсегда. Сейчас главе Белого дома интересны украинские ресурсы, ради получения которых он скажет Киеву всё, что там хотят услышать.
Ранее Трамп заявил, что будет стараться в ходе переговоров решить вопрос о возвращении земель Украине в пользу Киева. Имеет ли это заявление какое-то значение после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме, пока неизвестно.
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