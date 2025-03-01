«Сдержанный прогноз»: В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
Состояние папы римского стабилизировалось, прогноз остаётся сдержанным
Состояние папы римского Франциска, который перенёс бронхоспазм и нуждался в экстренной помощи для восстановления дыхания, стабилизировалось. Об этом сообщает пресс-служба Святого престола. В заявлении также уточняется, что 88-летнему понтифику продолжают проводить неинвазивную искусственную вентиляцию лёгких.
«Бронхоспазм не повторялся. Параметры гемодинамики стабильны, он самостоятельно принимает пищу и в сознании. Прогноз остаётся сдержанным», — указано в заявлении.
Напомним, что понтифика госпитализировали 14 февраля. У него диагностировано двустороннее воспаление лёгких на фоне полимикробной инфекции дыхательных путей. 22 февраля и накануне у него были респираторные приступы. Известно, что Франциску также требовалось переливание крови.
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