Иностранные медики насильно вакцинировали детей в Лисичанске
RT: В Лисичанске найден список насильно вакцинированных иностранцами детей
В одном из детских домов освобождённого Лисичанска обнаружены списки детей, которые были принудительно привиты неизвестными препаратами. Насильственная вакцинация проводилась при киевском режиме, сообщил военкор RT.
Указывающие на это документы нашли сотрудники ФСБ и спецподразделения Росгвардии. К произошедшему могут быть причастны европейские организации.
«Среди документов этого детского дома в Лисичанске обнаружен список более 20 детей, которым были сделаны уколы неизвестных вакцин, привезённых иностранными медиками», — говорится в репортаже.
Напомним, что расположенный в ЛНР город Лисичанск был полностью освобождён 2 июля 2022 года. Отступавшие украинские боевики не давали мирным жителям покидать свои дома и до последнего прикрывались «живым щитом».
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