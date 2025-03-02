В одном из детских домов освобождённого Лисичанска обнаружены списки детей, которые были принудительно привиты неизвестными препаратами. Насильственная вакцинация проводилась при киевском режиме, сообщил военкор RT.

Указывающие на это документы нашли сотрудники ФСБ и спецподразделения Росгвардии. К произошедшему могут быть причастны европейские организации.