«Афганская дилемма»: Назван главный страх Трампа, который не даст ему бросить Украину

Падение киевского режима после ослабления поддержки со стороны США стало бы тёмным пятном в самом начале второго президентства Дональда Трампа. При этом политик не заинтересован в повторении судьбы Джо Байдена, который омрачил свой срок бегством американских военных из Афганистана в 2021 году.