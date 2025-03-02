«Афганская дилемма»: Назван главный страх Трампа, который не даст ему бросить Украину
WP: «Афганская дилемма» не позволит Трампу полностью заблокировать помощь Киеву
Падение киевского режима после ослабления поддержки со стороны США стало бы тёмным пятном в самом начале второго президентства Дональда Трампа. При этом политик не заинтересован в повторении судьбы Джо Байдена, который омрачил свой срок бегством американских военных из Афганистана в 2021 году.
«Афганская дилемма не позволит Трампу полностью заблокировать военную помощь», — заявил дипломатический источник The Washington Post.
Ранее стало известно, что Трамп приказал рассмотреть возможность прекращения поставок оружия ВСУ. Это произошло на следующий день после ссоры американского лидера с Владимиром Зеленским в Белом доме.
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