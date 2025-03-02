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2 марта, 07:18

МЧС направило к горящему складу в Подмосковье лабораторию для проб воздуха

МЧС России направило к горящему складу в Московской области передвижную лабораторию для проверки уровня загрязнения воздуха. Об этом доложили в экстренной службе с беседе с ТАСС.

«К месту пожара в Московской области направлены специалисты лаборатории для проведения проб на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе», — сообщили в министерстве.

Известно, что на данный момент площадь горения на объекте составляет 7000 квадратных метров.

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Напомним, пожар охватил складское помещение с пластиковой продукцией в подмосковной деревне Большое Буньково. На месте работают 76 сотрудников и 26 единиц техники МЧС России. Вскоре сообщили об обрушении конструкций и увеличении площади пожара.

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Telegram / МЧС России

Николай Рюмин
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